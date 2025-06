Nuovo ds Juve il possibile identikit dopo la conferenza stampa di Comolli | il nuovo dg ha mostrato che vuole… La rivelazione

Dopo la conferenza stampa di Comolli, cresce l’attesa per il nuovo direttore sportivo della Juve. Giovanni Albanese ha svelato alcuni dettagli sul possibile identikit del candidato, lasciando intravedere un profilo innovativo e strategico. La scelta promette di rivoluzionare il modo di gestire il club, puntando su figure che possano portare nuova linfa alla squadra. Ma quali caratteristiche avrà davvero il prossimo DS bianconero? Restate con noi, la rivelazione è vicina.

Nuovo ds Juve, il possibile identikit dopo la conferenza stampa di Comolli: tutte le dichiarazioni di Albanese. Giovanni Albanese ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il nuovo direttore sportivo della Juve dopo le parole di Comolli in conferenza stampa che ha annunciato l’ingresso nella dirigenza bianconera di un ds e un dt. PAROLE – «Il profilo del nuovo direttore sportivo sarà diverso da come l’avevamo pensato, sarà uno meno autonomo e più funzionale alla squadra. È una mia sensazione, sono orientato più su Ottolini del Genoa con una grande esperienza internazionale. Sarà più un profilo perché mi pare che Comolli voglia essere molto presente in tutte le scelte». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo ds Juve, il possibile identikit dopo la conferenza stampa di Comolli: il nuovo dg ha mostrato che vuole… La rivelazione

