Nuovo direttore sportivo Juve Comolli esclude quel nome | Non è un’opzione per la Juventus siamo amici ma non arriverà in bianconero

Il mondo della Juventus si appresta a vivere un’estate di grandi cambiamenti, con il nuovo direttore sportivo Damien Comolli alla guida delle scelte di mercato. Durante la conferenza stampa di presentazione, ha chiuso definitivamente la porta a un possibile arrivo di Riccardo Pecini, sottolineando che, nonostante i rapporti di amicizia, certa strada non è praticabile. La Juventus ora guarda avanti, pronta a tracciare il proprio futuro.

Nuovo direttore sportivo Juve, Comolli non vede praticabile quella pista: «È un grande amico, ma non è un’opzione per noi». Il nuovo direttore sportivo della Juve non sarà Riccardo Pecini. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso le parole di Damien Comolli nel corso della conferenza stampa di presentazione come DG bianconero. PECINI – « Siccome stai al J Hotel ecco perché hai fatto questa domanda (ride ndr). Riccardo è un grande amico, ho molto rispetto per il lavoro che ha sempre fatto, quando era alla Sampdoria ha fatto un lavoro eccezionale, avrei voluto prendere Fernandes, Skriniar. Non è un’opzione per la Juventus, siamo amici e posso rivolgermi a lui se ho bisogno ma non è una persona per la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com