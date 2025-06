Nuovo ct Nazionale italiana Claudio Ranieri ha deciso | la notizia ufficiale

Claudio Ranieri è stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, segnando un nuovo capitolo per il calcio azzurro. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, che ha lasciato il ruolo in seguito a una serie di insuccessi e tensioni, ora si guarda avanti con rinnovato entusiasmo. La scelta del presidente federale Gabriele Gravina testimonia la volontà di voltare pagina e risollevare le sorti della nostra nazionale. Un cambiamento che potrebbe fare la differenza.

Luciano Spalletti non è più il commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo mesi di tensioni crescenti con l’ambiente e la stampa, il pesante ko rimediato contro la Norvegia ha rappresentato l’epilogo inevitabile di un’esperienza mai realmente decollata. A nulla sono valsi i tentativi di rasserenare il clima nel post-partita: la decisione del presidente federale Gabriele Gravina è arrivata fredda e definitiva. Un esonero che, seppur presentato come una “risoluzione consensuale”, ha segnato l’uscita di scena di un allenatore che era stato chiamato per riportare entusiasmo e risultati, ma che ha finito per crollare sotto il peso delle aspettative. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it