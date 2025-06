Nuovo CT Italia Materazzi consiglia | Gattuso De Rossi e Cannavaro perfetti per sostituire Spalletti! Ecco perché

L’aria di rinnovamento soffia forte sulla panchina azzurra, e Marco Materazzi non ha dubbi: Gattuso, De Rossi e Cannavaro sono i candidati ideali per guidare l’Italia verso nuovi successi. Con una carriera ricca di successi e leadership innate, questi ex campioni rappresentano il volto del futuro della Nazionale. Ma chi tra loro sarà scelto? Scopriamo insieme le ragioni di questa scelta e cosa potrebbe riservare il prossimo capitolo della nostra nazionale.

Nuovo CT Italia, Materazzi consiglia: l'ex Inter si esprime così sui nomi di Gattuso, De Rossi e Cannavaro per la panchina della Nazionale. Nelle ultime ore sembra che i tre candidati dai quali verrà scelto il nuovo CT dell' Italia, dopo l'esonero di Luciano Spalletti e dopo il no di Claudio Ranieri alla proposta, siano quelli di Gennaro Gattuso, Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro. Ai microfoni di Adnkronos, l'ex difensore dell' Inter Marco Materazzi, loro compagno in Nazionale, ha voluto dire la sua. SU CANNAVARO, GATTUSO E DE ROSSI COME PROSSIMI CT DELL'ITALIA – « Senza metterli in ordine di capacità o preferenza ma per me Cannavaro, Gattuso e De Rossi sono perfetti per sostituire Spalletti: porterebbero finalmente una ventata nuova, poi conoscono bene l'ambiente ma soprattutto hanno fatto la storia » SUL MOMENTO NO DELLA NAZIONALE – « In un momento difficile come questo non si può cercare un colpevole, non bisogna dare la colpa ai giocatori o all'allenatore: non è mai colpa di qualcuno in particolare, bisogna rimanere uniti per il bene della Nazionale perché quando siamo uniti siamo più forti ».