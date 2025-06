Nuovo CT Italia il rifiuto di Ranieri obbliga la FIGC a sondare altri terreni | adesso il candidato principale è un ex Juve! La situazione allo stato attuale delle cose

Il rifiuto di Ranieri di assumere il ruolo di nuovo CT Italia apre uno scenario inaspettato, costringendo la FIGC a esplorare nuove opzioni. Con il candidato principale ormai fuori gioco, si fa largo l’ipotesi di un ex Juventus, pronto a portare esperienza e determinazione sulla panchina azzurra. La situazione si fa sempre più incerta, ma le carte sono ancora tutte da giocare: chi sarà il prossimo protagonista di questa sfida?

Nuovo CT Italia, il diniego di Ranieri produce un cambiamento di rotta nella scelta del successore di Spalletti: spunta la candidatura di quell'ex Juve. Come ben noto dalle prime ore della giornata di oggi, martedì, 10 giugno 2025, Claudio Ranieri ha ufficialmente declinato la proposta di nuovo CT dell' Italia. Questo diniego ha costretto la FIGC a virare su altre candidature, una su tutte. Stando a quanto espresso da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, c'è un nome che appare favorito per succedere Luciano Spalletti: parliamo di Stefano Pioli, ex calciatore della Juve.

