Nuovo CT Italia clamoroso | in corsa anche Mourinho? La rivelazione | È stato valutato una pazza idea circolata nei corridoi della Federazione

Il mondo del calcio italiano è in fermento: tra rumors e sorprese, il nome di José Mourinho sta emergendo come possibile nuovo commissario tecnico della Nazionale. La sua candidatura, valutata come una delle ipotesi più clamorose, sta scalando le gerarchie della federazione, lasciando tutti a chiedersi se questa non sia la vera rivoluzione che aspettiamo da tempo. Ma cosa riserverà il futuro? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa incredibile vicenda.

Nuovo CT Italia, clamoroso: in corsa anche Mourinho? La rivelazione sull’ex Inter e Roma come nuovo commissario tecnico. Mourinho nuovo commissario tecnico dell’ Italia. Non è il multiverso ma potrebbe essere realtà: secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il nome del grande rivale della Juve sarebbe stato valutato come post Spalletti. ITALIA MOURINHO – «Dagospia ha citato il nome di Mourinho. è stato valutato. Da capire se ci sarà un passo in avanti, non credo che Mourinho sia stato contattato, è una pazza idea che è circolata nei corridoi della Federazione». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo CT Italia, clamoroso: in corsa anche Mourinho? La rivelazione: «È stato valutato, una pazza idea circolata nei corridoi della Federazione»

No di Ranieri all’Italia, la FIGC si guarda intorno: Mourinho fra i candidati - Il nome ideale sembrava essere quello di Ranieri, un allenatore dalla lunga esperienza e carisma. Tuttavia, tra le candidature spuntano anche nomi di grande rilievo, come Mourinho, che si prepara a entrare nel quadro delle possibili scelte per il futuro del nostro calcio.

