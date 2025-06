Nuovo corso vecchi tagli | da Stellantis piano di 610 esodi

Il settore automotive si riempie di incertezze e tensioni: appena nominato il nuovo AD, Antonio Filosa, Stellantis annuncia un piano di 610 esodi volontari nello stabilimento di Torino. Una decisione che ancora una volta grava sui lavoratori italiani, alimentando preoccupazioni e richieste di chiarimento. Questa mossa solleva domande cruciali sul futuro dell’occupazione e della produzione nel nostro paese. Ecco cosa c’è da sapere.

Nuovo corso, vecchi tagli. Neanche il tempo di nominare il nuovo ad, l’italiano Antonio Filosa, che Stellantis annuncia l’uscita volontaria di 610 lavoratori nello stabilimento di Torino. A pagare le politiche del gruppo dell’automotive, quindi, sono ancora una volta i lavoratori italiani. La direzione aziendale di Stellantis ha comunicato alle sigle sindacali l’uscita volontaria, con incentivo all’esodio, per 610 lavoratori in totale. La notizia è stata data dalla Fiom Cgil, che fornisce i dati riguardanti i singoli reparti: si tratta di 250 uscite alle carrozzerie, 19 alle presse, 31 alla costruzione stampi, 53 alla pcma di San Benigno, 9 alla ex Tea di Grugliasco, 212 agli enti centrali, 20 al services e 16 al centro ricerche Fiat. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Nuovo corso, vecchi tagli: da Stellantis piano di 610 esodi

