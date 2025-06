Nuovo appuntamento con la rassegna Indomite a Bari la presentazione de La versione di Mati di Eva Milella

Non perdete l’appuntamento con la rassegna Indomite a Bari, dove Eva Milella presenterà “La versione di Mati”. Un viaggio emozionante tra sogni, scoperte e legami familiari, in un contesto che celebra il coraggio e l’identità femminile. Mercoledì 11 giugno 2025, alle 20.00, alla Ciclatera in strada Angiola 23, sarete protagonisti di una serata coinvolgente e ricca di emozioni. Vi aspettiamo per scoprire insieme questa straordinaria storia di crescita e scoperta!

