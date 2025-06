Nuovo allenatore Cremonese chi sarà il candidato per la panchina lombarda? Corsa tra questi tre tecnici

La Cremonese, fresca di promozione in Serie A, si prepara a scegliere il suo nuovo allenatore tra tre talentuosi candidati. La corsa per il posto in panchina si fa sempre più avvincente, con tifosi e dirigenza che scommettono sul volto giusto per guidare i grigiorossi verso una nuova stagione di successi. Ma chi sarà il prossimo tecnico a portare la Cremonese al successo? La risposta si farà presto strada tra sogni e strategie.

Nuovo allenatore Cremonese, chi sarà il prossimo tecnico grigiorosso? E’ una vera e propria corsa a tre per un singolo posto in panchina Chi sarà il nuovo allenatore della Cremonese? E’ questa la domanda che fanno in tifosi grigiorossi considerando ovviamente la situazione dei lombardi, freschi di promozione in Serie A ai Playoff: un risultato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nuovo allenatore Cremonese, chi sarà il candidato per la panchina lombarda? Corsa tra questi tre tecnici

In questa notizia si parla di: Allenatore Cremonese Sarà Panchina

Cremonese in Serie A, ma quanti dubbi sull’allenatore: tutti gli scenari - La Cremonese, neo promossa in Serie A, si prepara ad affrontare la massima serie con entusiasmo e ambizioni.

Ne parlano su altre fonti

Allenatori Serie A 2025-2026, il punto e le ultime news sulle panchine; AAA Allenatore cercasi: quasi mezza serie A (Cremonese compresa) con la panchina vacante; Cremonese in Serie A, ma quanti dubbi sull’allenatore: tutti gli scenari.