Nuovi orari della Ztl | segnaletiche non aggiornate

A pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento, che ha unificato gli orari di attivazione delle Ztl di San Leucio e Vaccheria a Caserta, si segnala un’importante criticità: le segnaletiche non sono ancora state aggiornate, creando confusione tra cittadini e operatori. È fondamentale intervenire rapidamente per sanare questa situazione e garantire un’applicazione chiara ed efficace delle nuove disposizioni. La rapida risoluzione è essenziale per evitare disguidi e malintesi.

A pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo provvedimento che ha unificato gli orari di attivazione dei varchi Ztl di San Leucio e Vaccheria a Caserta, emerge una problematica da sanare nel minor tempo possibile. A segnalarla è l'ex capogruppo di Fdi in consiglio comunale Pasquale Napoletano.

Nuovi orari della Ztl: segnaletiche non aggiornate.

