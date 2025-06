Nuovi dissuasori antiterrorismo in centro al posto dei new jersey | Così coniughiamo sicurezza e bellezza

Nel cuore del centro storico, la sicurezza si fonde con l'estetica grazie ai nuovi dissuasori antiterrorismo, che sostituiscono i tradizionali new jersey. Questa iniziativa, avviata oggi e in programma fino a domani, mira a proteggere le isole pedonali, garantendo un ambiente più sicuro senza compromettere la bellezza urbana. Un passo importante verso una città più sicura e affascinante, dove ogni dettaglio conta per il benessere di cittadini e visitatori.

È iniziata oggi e finirà domani la collocazione dei nuovi dissuasori antiterrorismo a protezione delle isole pedonali del centro storico. Lo rende noto l'amministrazione comunale. L'ufficio Rigenerazione urbana ha curato il progetto, che prevede in questa prima fase l'installazione di 30. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Nuovi dissuasori antiterrorismo in centro al posto dei new jersey: "Così coniughiamo sicurezza e bellezza"

