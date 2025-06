Nuovi agenti per la Questura di Caserta Zinzi | Garantire maggiore sicurezza per le nostre città

La sicurezza della nostra comunità è una priorità in crescita, e l'arrivo di dodici nuovi agenti di polizia a Caserta rappresenta un passo importante in questa direzione. Con un totale di 53 nuovi uomini in Campania, il governo dimostra il suo impegno concreto a rafforzare le forze dell'ordine e garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. La strada verso una comunità più protetta si costruisce quotidianamente, e questi rinforzi ne sono la prova.

Dodici nuovi agenti di polizia nel casertano. Lo conferma il deputato e coordinatore regionale della Lega Gianpiero Zinzi che evidenzia l'impegno del governo a rafforzare gli organici della Polizia di Stato. In Campania sono previsti 53 nuovi uomini che andranno a rinforzare i presidi di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Nuovi agenti per la Questura di Caserta, Zinzi: "Garantire maggiore sicurezza per le nostre città"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Zinzi: Grazie a Lega e Piantedosi 30 nuovi poliziotti a Caserta; Caserta: rapina violenta in casa, arrestato uno degli autori; Via Mazzini a Caserta, lo shopping tra le buche “trappola”.

Caserta: rapina violenta in casa, arrestato uno degli autori - Il 5 giugno scorso, a Caserta, tre criminali entrarono in casa della professoressa Mara Zinzi per mettere a segno una violenta ...

Caserta, giuramento per 163 allievi agenti alla Scuola di Polizia - Stamattina, presso la sede del complesso vanvitelliano della Scuola allievi agenti di Caserta, ha avuto termine il 225esimo corso di formazione professionale per i 163 agenti in prova della ...

Rinforzi in Questura. Otto nuovi agenti assegnati alla città - I nuovi agenti provengono dalle scuole allievi di Alessandria, Vibo Valentia, Peschiera del Garda, Caserta e Brescia e ...