Nuove regole in discarica, stop ai furbi.

Finalmente nuove regole chiare e più giuste per le discariche! Dopo settimane di caos e abusivismo, il primo sabato con misure anti-furbi ha portato soddisfazione tra i cittadini, stanchi dei disagi causati da accessi improvvisati e ingorghi. La discarica deve essere un servizio pubblico efficiente, riservato a chi vive e lavora nel rispetto delle norme. Ora, con regole più stringenti, si punta a ristabilire ordine e trasparenza, garantendo a tutti un accesso più semplice e corretto.

Primo sabato in discarica con le nuove regole “anti abusivi“, cittadini soddisfatti "ultimamente era impossibile andarci". La discarica dovrebbe essere un servizio per i comuni cittadini, mentre chi svolge lavori con partita Iva o in proprio, per accedere agli impianti, deve chiedere permessi, o appoggiarsi ad altre strutture. "Invece, un cittadino non poteva buttare quattro cose di casa, perché i cassoni e l’accesso erano colmi di persone che fanno sgomberi nei vari paesi" ha testimoniato un santangiolino presente nel fine settimana. L’uomo ha riassunto la situazione, sui social, soddisfatto di aver trovato la polizia locale e l’amministrazione comunale in discarica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it