Nuove palestre e centri sportivi nel Ravennate | la Regione finanzia progetti per quasi 2 milioni di euro

Se sei appassionato di sport e vivi nel ravennate, questa è un'occasione da non perdere! La Regione Emilia-Romagna ha stanziato quasi 2 milioni di euro per finanziare nuovi impianti e rinnovare quelli esistenti, contribuendo a creare strutture all’avanguardia. Con oltre 20 milioni di euro destinati a 49 progetti regionali, tra cui quattro nel ravennate, l’obiettivo è promuovere un territorio più vivace e attivo. Scopri come questi investimenti trasformeranno il nostro panorama sportivo e sociale!

Oltre 20 milioni di euro per 49 progetti di riqualificazione e ampliamento degli impianti sportivi in Emilia-Romagna. Fra questi, quattro interventi in provincia di Ravenna. A metterli a disposizione la Regione che continua il proprio impegno per piscine, palazzetti, campi da calcio, spazi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Nuove palestre e centri sportivi nel Ravennate: la Regione finanzia progetti per quasi 2 milioni di euro

Ne parlano su altre fonti

Nuove palestre e centri sportivi nel Ravennate: la Regione finanzia progetti per quasi 2 milioni di euro; Dalla Regione 2.7 milioni di euro per riqualificare gli impianti sportivi in 6 comuni reggiani; Comunicato Regione: Sport Valley. Centri sportivi, palazzetti, campi da gioco: la Regione finanzia con 20 milioni di euro 49 nuovi progetti per riqualificarli. Frisoni: Al fianco degli Enti locali con l'obiettivo di migliorare l'impiantistica sportiva sul territorio regional.

Centri sportivi: dalla Regione oltre 20 milioni per 49 progetti di riqualificazione - In arrivo oltre 20 milioni di euro per 49 progetti di riqualificazione e ampliamento degli impianti sportivi in Emilia-

Impianti sportivi: la Regione stanzia 20 milioni, quasi tre per sei comuni reggiani - REGGIO EMILIA – La Regione ha stanziato 20,5 milioni di euro per 49 progetti di riqualificazione e ampliamento degli impianti sportivi del territorio: si tratta di piscine, palazzetti, campi da calcio ...

Impianti sportivi: in arrivo 1,6 milioni per riqualificare in cinque comuni - Centri sportivi, palazzetti, campi da gioco: la Regione finanzia con 20 milioni di euro 49 nuovi progetti per riqualificarli.