Nuova vita all’Ex Macello di Monticelli e all’Ex teatro operaio di Sarmato | i vincitori del bando rigenerazione urbana

Due storici luoghi di Piacenza rinascero grazie al Bando di Rigenerazione Urbana 2024: l’Ex Macello di Monticelli e l’Ex Teatro Operaio di Sarmato sono i progetti vincitori, che riceveranno importanti finanziamenti per trasformarsi in spazi di innovazione e comunità. Con oltre 26 milioni di euro destinati a 28 interventi, questa iniziativa segna un passo deciso verso il riscatto urbano e culturale della nostra provincia, aprendo nuove prospettive per il territorio.

Nuova vita all'Ex Macello di Monticelli e all'Ex Teatro della società operaia di Sarmato. Questi i due progetti piacentini ammessi nella graduatoria del Bando per la rigenerazione urbana 2024, approvata dalla giunta regionale. In tutto sono 26 milioni 300 mila euro i finanziamenti per le 28.

Ridare vita all’ex Macello: il sogno del Centro Caianiello - Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Aversa, si è rafforzato il desiderio di ridare vita all’ex Macello di via Tristano, oggi Casa della Cultura “Vincenzo Caianiello”.

