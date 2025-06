Nuova Alfa Romeo Stelvio presentazione il 10 giugno 2025?

Il countdown per il grande debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio è ufficialmente iniziato: il 10 giugno 2025 potrebbe segnare il lancio di una vettura rivoluzionaria, svelata in un esclusivo evento stampa digitale. Un’occasione imperdibile per scoprire le novità che promettono di ridefinire lo spirito della casa italiana. Preparati a lasciarti conquistare dall’eleganza e dalle innovazioni di questa straordinaria SUV, pronta a scrivere un nuovo capitolo di storia.

La nuova generazione dell’ Alfa Romeo Stelvio potrebbe essere presentata già il 10 giugno del 2025. Una presentazione che potrebbe avvenire in un evento dedicato alla stampa. Sul sito della Casa italiana sono riportate tali parole. “ Alfa Romeo è lieta di invitarti ad un evento stampa digitale, in cui Santo Ficili, Amministratore Delegato di Alfa Romeo, e Cristiano Fiorio, Responsabile Marketing, Comunicazione e Progetti Strategici, sveleranno un nuovo, audace capitolo nella storia del marchio italiano “. Di seguito il link per seguire l’evento di lancio: https:www.alfaromeo.comworld-premiere?adobemcref= Il futuro del modello sembra, però, essere molto contorto. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo Stelvio, presentazione il 10 giugno 2025?

In questa notizia si parla di: Alfa Romeo Stelvio Presentazione

75 anni fa a Silversone la prima gara del Mondiale di F1. Alfa Romeo e Giuseppe Farina in trionfo - Settantaquattro anni fa, a Silverstone, Alfa Romeo e Giuseppe Farina conquistarono la storia con la prima gara del Mondiale di F1.

“La passione scorre forte”: Alfa Romeo promette un annuncio il 10 giugno. Nuova Stelvio, ritorno in pista o un nuovo piano industriale? - News - http://Automoto.it Partecipa alla discussione

Alfa Romeo Stelvio (e Giulia): questa notizia quasi ufficiale preoccupa, il lancio non è sicuro. E ci va di mezzo anche Maserati - News - http://Automoto.it Partecipa alla discussione

Cosa annuncerà Alfa Romeo il 10 giugno?; L’Alfa Romeo Stelvio 2026 a colori; Alfa Romeo Stelvio 2025, prezzo e data di presentazione del suv: le anticipazioni.

E se Alfa Romeo non presentasse alcun veicolo il 10 giugno? Guardate questo video - Al momento è un totale mistero, nessuno lo sa, e per aumentare l'hype il brand nato ad Arese ha da ...

Nuova Alfa Romeo Stelvio: la versione BEV sarà mostrata entro fine anno - La versione BEV di Stelvio sarà la prima ad arrivare, forse le prime immagini entro fine anno e debutto nel 2026 ...

Alfa Romeo Stelvio 2025, prezzo e data di presentazione del suv: cosa sappiamo - E’ ormai scattato il conto alla rovescia per il debutto della nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio.