Nuoto pinnato paralimpico | oro e primato mondiale per la campionessa Katia Aere

Katia Aere, campionessa paralimpica di nuoto pinnato, conquista l'oro e stabilisce un nuovo primato mondiale durante gli ultimi campionati italiani assoluti a Lignano Sabbiadoro. L'atleta di Spilimbergo ha regalato emozioni indimenticabili, portando in alto il nome della sua città e dell'ASD Pinna Sub San Vito. La sua performance straordinaria apre nuovi orizzonti nello sport paralimpico, dimostrando che con passione e determinazione, ogni traguardo è possibile.

Oro e primato mondiale. L'atleta di Spilimbergo Katia Aere non poteva chiudere al meglio gli ultimi campionati italiani assoluti di nuoto pinnato andati in scena dal 6 all'11 giugno a Lignano Sabbiadoro. Per l'ASD Pinna Sub San Vito è stata un'edizione da incorniciare, e non solo a livello.