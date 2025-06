Nunzia esce di casa e scompare nel nulla | tragica scoperta il giorno dopo è morta

La scomparsa improvvisa di Nunzia Ricciardo, una donna di 70 anni di Novara, ha sconvolto l'intera comunità. Sparita nel nulla meno di ventiquattr’ore prima, il suo tragico ritrovamento in un canale ha lasciato tutti senza parole. Una vicenda che mette in luce quanto siano delicate e imprevedibili le sorti di chi si perde nel mondo. La speranza di ritrovarla in vita si è infranta, lasciando un vuoto incolmabile.

Era scomparsa da meno di ventiquattr’ore, ma la speranza di ritrovarla in vita si è infranta nel modo più tragico. Nunzia Ricciardo, una donna di settant’anni residente a Novara, è stata trovata morta nel pomeriggio di lunedì 9 giugno. Il suo corpo è stato rinvenuto in un canale che costeggia la strada provinciale 11, poco fuori dalla città, in direzione di Vercelli. Le ricerche si erano intensificate proprio nelle ultime ore, dopo che la figlia aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri ed era iniziata una vera e propria mobilitazione social. Ieri pomeriggio, domenica 8 giugno, la signora Ricciardo si era allontanata da casa a bordo della sua automobile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

