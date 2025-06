Nuno Tavares Juve arrivano nuove conferme | c’è l’apertura della Lazio! Novità sul terzino in vista della prossima stagione

Mentre il calciomercato si infiamma, le voci su Nuno Tavares continuano a tenere banco. La Lazio, fresca di riscatto del terzino, potrebbe aprire alla cessione in vista della prossima stagione, alimentando le speculazioni sui grandi club interessati, tra cui la Juventus. Cosa ci riserverà il futuro di Tavares? Restate con noi per scoprire tutte le novità e gli sviluppi più recenti.

Nuno Tavares Juve, c'è l'apertura della Lazio! Novità sul terzino appena riscattato dai biancocelesti. Cosa filtra. Alfredo Pedullà , su X, ha fornito un aggiornamento di calciomercato Juve riguardante anche Nuno Tavares. Le parole sul terzino della Lazio seguito dai bianconeri. NUNO TAVARES – «La Lazio ritiene Tavares e Castellanos non incedibili (alle condizioni giuste), lavorerà per uno o due terzini, due mezzali, un attaccante almeno e un esterno offensivo in caso di uscita di Tchaouna (pressing PSV già raccontato). Qualsiasi altro big andrebbe via solo per un'offerta faraonica».