Nucleare Iran | Domenica nuovo round negoziati con Usa in Oman

Il futuro del dossier nucleare iraniano si gioca nuovamente tra le mura di Muscat. Domenica 15 giugno 2025, Iran e Stati Uniti si incontreranno per un nuovo round di negoziati, un passo cruciale verso la distensione e la stabilità regionale. La diplomazia torna in scena, alimentando speranze e tensioni: riusciranno le parti a trovare un accordo che possa cambiare il corso delle relazioni internazionali? Solo il tempo dirà.

(Adnkronos) – Domenica prossima, 15 giugno 2025, si terrà a Muscat, in Oman, un nuovo round di negoziati tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Teheran in una nota dopo che il presidente americano Donald Trump aveva parlato di nuovi colloqui in programma per .