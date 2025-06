Nucleare da competenze a lancio roadmap per 2026 | focus alla prima edizione del Nuclear Power Expo

Dopo il successo della sua prima edizione, Nuclear Power Expo si prepara a consolidare il ruolo strategico del nucleare nel panorama energetico italiano. Con un focus sulle competenze e una roadmap chiara per il 2026, l’evento di Piacenza si conferma come piattaforma imprescindibile per innovazione e collaborazione. Il futuro del settore nucleare in Italia prende forma: acceleriamo insieme verso un domani più sostenibile e sicuro.

(Adnkronos) – Conclusa con grande partecipazione e attenzione mediatica la prima edizione di Nuclear power-expo, la nuova fiera-convegno organizzata da mediapoint & exhibitions dedicata al rilancio del comparto nucleare italiano. Prossima edizione già fissata, sempre a Piacenza-Expo, dal 9 al 11 giugno 2026. Intanto, dal 21 al 23 maggio scorso, Nuclear power-expo è diventata il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

