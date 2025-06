Nucleare Artizzu Sogin | Ci candidiamo a gestire uno o più impianti per la ripresa del settore

In un momento di rinnovato interesse per l’energia nucleare in Italia, Sogin si propone con entusiasmo come protagonista della ripresa del settore. Artizzu, rappresentante dell’azienda, sottolinea la volontà di gestire uno o più impianti, mettendo a disposizione competenze e capacità per rilanciare questa fonte energetica strategica. È un passo deciso verso un futuro energetico più sostenibile e sicuro, che potrebbe cambiare il panorama energetico italiano.

Un concetto più volte espresso dai vertici di Sogin che, dal momento in cui il governo ha mostrato un nuovo interesse per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, ha appoggiato il progetto, mettendo a disposizione le proprie capacità e le proprie competenze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nucleare, Artizzu (Sogin): “Ci candidiamo a gestire uno o più impianti per la ripresa del settore”

Cosa riportano altre fonti

Camera, confermati presidenti commissioni da 8a a 14a.

Sogin, prorogare termine autocandidature a deposito nucleare - Lo ha spiegato l'amministratore delegato di Sogin, Gianluca Artizzu, in audizione davanti alle Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera.

Artizzu (Sogin) a IDN: “Nucleare e rinnovabili non sono concorrenti. Serve un mix energetico” - “Le energie rinnovabili non sono un concorrente del nucleare, ma un giusto complemento” ha dichiarato Gian Luca Artizzu, Amministratore Delegato di Sogin, intervenuto alla XXIV Edizione di ...

Nuclear Power-Expo, Artizzu (Sogin): "Sogin centrale per ripresa produzione nucleare in Italia" - si pone come gestore di uno o più impianti per la ripresa della produzione dal nucleare termoelettrico”.