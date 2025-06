Novità Osimhen la Juve ha deciso | non si torna più indietro

Il calciomercato si infiamma: la Juventus ha deciso, non si torna indietro su Osimhen. Con il nuovo ds Comolli che si mostra sicuro della sua scelta, i tifosi bianconeri attendono con trepidazione aggiornamenti sulla trattativa. L’attaccante nigeriano, nel mirino di molte big europee, respinge le offerte di Al-Hilal e Galatasaray, mentre la Vecchia Signora sembra pronta a blindare il suo obiettivo. La corsa al bomber napoletano entra nel vivo, e il futuro si scrive ora.

🔗 Leggi su Spazionapoli.it