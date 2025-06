Novità location per matrimoni arriva anche il Bra Hotel Bari meta per il wedding

Se stai pianificando il matrimonio dei tuoi sogni, Bari si conferma come una delle mete più affascinanti e ricercate per celebrazioni indimenticabili. Novit224 Location, già nota per le sue prestigiose strutture private, si arricchisce ora di una nuova proposta: il Bra Hotel Bari Meta, perfetto per rendere unico ogni momento speciale. La città continua a consolidare la sua posizione come destinazione ideale per il wedding, offrendo location di charme che lasceranno senza fiato gli sposi e gli ospiti.

La città di Bari si conferma sempre di più meta anche del turismo del settore wedding. alle location private già accreditate con il Comune (Villa De Grecis, Villa Romanazzi

