Novemila euro per entrare in Italia nuova inchiesta sulle falle del click day | così si arricchivano avvocati Caf e camorra

Novemila euro: questa è stata la chiave di accesso a un sistema di corruzione e truffe orchestrato in Italia, coinvolgendo avvocati, Caf, camorra e intermediari. Un’indagine che sta svelando le falle del click day e le sue implicazioni oscure nel decreto flussi, per alimentare un circolo vizioso di illegalità. Siamo al terzo capitolo di una crisi che minaccia la legalità del nostro Paese, con 45 misure cautelari che segnano un nuovo passo avanti nella lotta contro queste infiltrazioni.

Avvocati, titolari di Caf. Ma anche persone legate alla camorra, datori di lavoro compiacenti e intermediari bengalesi. Lo scopo di tutti era uno: sfruttare il click day (e le sue falle) per arricchirsi. Siamo al terzo capitolo dell’inchiesta incentrata sulle infiltrazioni nel decreto flussi per favorire l’immigrazione clandestina in Italia. All’alba di oggi sono scattate 45 misure cautelari nei confronti di altrettante persone. (POLIZIA DI STATO FOTO) – Notizie.com Per i primi due filoni il territorio di riferimento era il Salernitano, stavolta le indagini si sono spostate a Napoli e provincia. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Novemila euro per entrare in Italia, nuova inchiesta sulle falle del click day: così si arricchivano avvocati, Caf e camorra

In questa notizia si parla di: italia - inchiesta - falle - click

Commissione di inchiesta sugli eventi alluvionali, approvati risoluzione Pd e odg di Fratelli d’Italia - FIRENZE – Il consiglio regionale ha approvato una commissione d'inchiesta sugli eventi alluvionali del 29 e 30 ottobre e del 2 e 4 novembre 2023 in Toscana, grazie a una risoluzione del Partito Democratico e a un ordine del giorno di Fratelli d’Italia, sostenuti a maggioranza dal voto favorevole dei consiglieri.

Cosa riportano altre fonti

Oltre 2mila domande false per ottenere i permessi. Così mettevano in regola i clandestini in Campania; Immigrazione clandestina a Salerno, inchiesta click day: «Condotta criticabile per chi cerca lavoro».

Inchiesta "click day" a Salerno. Meloni: "Gestione flussi migratori in mano a criminalità" - somme di denaro elevate pur di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia, altrettante richieste fittizie di nullaosta al lavoro nell'ambito ...

Falle sul Click-day, false assunzioni per favorire l'immigrazione illegale - Scoperta dalla Guardia di finanza una presunta rete di reati legata al Click-

La grande inchiesta di Report sulla pandemia, il libro sulle falle dell’emergenza sanitaria in Italia - 19 isolato nella città cinese di Wuhan, che poi avrebbe fatto in nemmeno due mesi il giro del mondo.