Novara ospita la Amf Champions League 2025 di calcio a 5

Dal 12 al 15 giugno, Novara si trasforma nella capitale europea del calcio a 5, ospitando la prestigiosa AMF Champions League 2025 al Pala Sartorio di viale Verdi. Quattro giorni di emozioni, talento e passione riuniranno i migliori club continentali, tra sfide spettacolari e incontri indimenticabili. Preparati a vivere un evento unico che consacrerà Novara come epicentro del calcio a 5 internazionale, un'occasione da non perdere per gli appassionati di tutto il continente.

