Notte Rosa in riviera fa tappa Roy Paci con il suo nuovo tour estivo

La notte rosa si accende di energia e musica con Roy Paci & Aretuska, protagonisti del loro nuovo LiveLoveDance Tour 2025. In occasione della tradizionale celebrazione a Ravenna, domenica 22 giugno alle 21, Lido Adriano sarà il palcoscenico di un concerto coinvolgente che promette di far vibrare il cuore di tutti. Un appuntamento imperdibile per vivere un'estate all'insegna del ritmo, della danza e della buona musica, che resterà nel ricordo di ogni partecipante.

In occasione della Notte Rosa a Ravenna, domenica 22 giugno alle 21 arriva a Lido Adriano in piazza Vivaldi Roy Paci & Aretuska. Dopo l'uscita del singolo "Tromba", Roy Paci è pronto a calcare il palco con il suo LiveLoveDance Tour 2025, attraversando l'Italia con un'esplosione di ritmo e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Notte Rosa, in riviera fa tappa Roy Paci con il suo nuovo tour estivo

