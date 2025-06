Norman Foster chi è il Lord ed archistar 90enne che progetterà il nuovo San Siro

Norman Foster, il celebre archistar britannico insignito del titolo di Lord dalla Regina Elisabetta, si prepara a lasciare il segno anche in Italia. A 90 anni, il suo talento e la sua visione innovativa stanno contribuendo alla progettazione del nuovo stadio di San Siro, che ospiterà le sfide di Milan e Inter. Un progetto che promette di ridefinire lo skyline calcistico e di confermare Foster come un vero maestro dell'architettura globale.

Non è nuovo al mondo degli stadi di calcio l'eclettico Lord Norman Foster, 90enne archistar britannica, tanto celebre da essere insignito del prestigioso titolo nobiliare dalla Regina Elisabetta. Insieme allo studio Manica firmerà (se entro luglio verranno firmati gli accordi) il nuovo stadio di Milan e Inter a San Siro, accanto allo storico stadio Meazza. Ma a Londra si è già occupato del 'nuovo' Wembley stadium, icona di eventi a livello mondiale, per lo sport così come per la musica. E in Qatar per i mondiali di calcio ha realizzato il Lusail Stadium.