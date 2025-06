Non sono cuccioli non bisogna avvicinarsi | cervo si avventa su una turista e la prende a zoccolate ricoverata con trauma cranico

Un incontro inaspettato nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo si è trasformato in un episodio di grande paura: una turista romana di 46 anni è stata improvvisamente aggredita da un cervo, che si è scagliato contro di lei con violenza, causando un trauma cranico e numerose contusioni. Un avvertimento che ricorda quanto sia importante rispettare la fauna selvatica e mantenere le distanze, anche in zone di grande bellezza naturale.

Una turista romana di 46 anni è finita in ospedale con un trauma cranico e diverse contusioni dopo essere stata colpita da un cervo mentre passeggiava nel centro storico di Villalago, borgo noto per essere nel cuore della zona di protezione esterna del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) e diventato celebre per le passeggiate dell’orsa Amarena con i suoi cuccioli. Secondo quanto ricostruito, la donna era a spasso con il figlio in via Capuana (secondo quanto riportato in una prima ricostruzione dai media locali, ndr) quando l’animale, probabilmente una giovane femmina, le si è avvicinato e l’ha colpita con gli zoccoli in diverse parti del corpo, spingendola con forza contro il muro di un’abitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non sono cuccioli, non bisogna avvicinarsi”: cervo si avventa su una turista e la prende a zoccolate, ricoverata con trauma cranico

In questa notizia si parla di: Cuccioli Cervo Turista Trauma

Attenzione ai cuccioli di cervo e capriolo: “Non accarezzateli” - In primavera, è comune imbattersi in cuccioli di cervo e capriolo nei prati. Anche se sembrano abbandonati, sono al sicuro: le madri li nascondono tra l'erba alta per sfamarli.

Ne parlano su altre fonti

Turista ferita da un cervo a Villalago nel Parco nazionale: trauma cranico e agli arti per la donna; Cervo aggredisce turista in Abruzzo: trauma cranico. Il direttore del Parco: Non sono peluche; Turista colpita da un cervo per le strade di Villalago: la donna era con il figlio, per lei un trauma cranico.

Turista colpita da un cervo per le strade di un paese in Abruzzo - Trauma cranico e agli arti, con prognosi di quindici giorni, per una turista di 46 anni colpita da un cervo mentre si trovava nel centro storico di Villalago (L'Aquila), paese nella zona di protezione ...

Cervo aggredisce turista in Abruzzo: trauma cranico. Il direttore del Parco: “Non sono peluche” - A Villalago, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm), una turista di 46 anni ha riportato un trauma cranico e lesioni agli arti ...

Turista ferita da una cerva a Villalago. Il Sindaco: “Animali stanziali nel centro del paese e persone poco consapevoli” - A Villalago, in Abruzzo, una turista romana è stata ferita da una cerva incontrata nel centro storico.