Non risponde al telefono l' allarme del figlio | era morta da 3 giorni

Un dramma di solitudine scuote Brescia: una donna di 61 anni, trovata senza vita nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina di Via Aldo Moro, dopo tre giorni senza risposte al telefono. La sua scomparsa ha rivelato quanto possa essere fragile il legame con le persone care in momenti di isolamento. Un triste richiamo alla necessità di attenzione e solidarietà nelle nostre comunità .

Dramma della solitudine in Via Aldo Moro a Brescia. Una donna di 61 anni è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento, ai piani alti di una palazzina che confina con Via San Zeno. L'allarme è stato lanciato nella mattinata di lunedì dal figlio della donna, preoccupato: non la sentiva da tre.

L'allarme del figlio, le tracce di sangue nel villino di Fregene: cosa sappiamo sulla morte di Stefania Camboni - Oggi, il ritrovamento del corpo di Stefania Camboni, una donna di 60 anni, ha scosso il tranquillo villino di Fregene, sul litorale romano.

