Non risponde al telefono da 3 giorni il figlio lancia l’allarme | donna trovata morta nel suo appartamento

Una tragica scoperta scuote Brescia: una donna di 61 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento, dopo che il figlio, preoccupato per il suo silenzio di tre giorni, ha chiamato le forze dell’ordine. I vigili del fuoco sono entrati dall’esterno, segnando l’inizio di un’indagine che svela un dramma silenzioso e inquietante. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa triste vicenda.

Una donna di 61 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Brescia. Il figlio non la sentiva da tre giorni e ha dato l'allarme. I vigili del fuoco si sono introdotti dalla finestra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

