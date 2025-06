Non fare pagliacciate Donnarumma fa scoppiare la lite | il video diventa subito virale

Non perdere l’occasione di scoprire cosa è successo quando Donnarumma ha fatto scoppiare la lite in campo: il video, diventato virale in un battito di ciglia, cattura un momento di tensione e passione che resterà impresso nella storia del calcio abruzzese. Un episodio che ha acceso gli animi e dimostrato come, sul campo, nulla sia scontato, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

Una serata indimenticabile, destinata a rimanere scolpita negli annali del calcio abruzzese, ha visto il Pescara conquistare la tanto agognata promozione in Serie B, ponendo fine a un’attesa durata quattro lunghi anni. Il protagonista assoluto di questa epica impresa è stato senza dubbio Alessandro Plizzari, il giovane portiere che, con una prestazione eroica e una freddezza glaciale, ha blindato la porta biancazzurra contro una combattiva Ternana nella finale playoff di Serie C. Tuttavia, la gioia della promozione è stata macchiata da un episodio di forte tensione avvenuto subito dopo il fischio finale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non fare pagliacciate”. Donnarumma fa scoppiare la lite: il video diventa subito virale

In questa notizia si parla di: Fare Pagliacciate Donnarumma Scoppiare

Donnarumma a Plizzari: “Quelle pagliacciate non le fare. Ascolta me, lo dico per la tua carriera” - In un mondo del calcio dove le emozioni sono alle stelle, le parole di Alfredo Donnarumma risuonano come un monito per il giovane Plizzari.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Non fare pagliacciate. Donnarumma fa scoppiare la lite: il video diventa subito virale.