Non date la colpa ai cittadini se il referendum ha fallito | la sinistra sia costruttiva

piuttosto di un mancato coinvolgimento e di una comunicazione inefficace da parte delle istituzioni e degli schieramenti politici. La responsabilità non può ricadere unicamente sulla popolazione, ma richiede un'analisi più approfondita delle dinamiche che hanno portato a questo risultato e di come si possa costruire un dialogo più aperto e partecipato per il futuro della democrazia italiana.

Sarebbe molto superficiale limitarsi ad affermare che il fallimento di questi referendum abrogativi segna una crisi della democrazia italiana, magari incolpando i cittadini di essersi disinteressati rispetto a questioni che pure riguardano in maniera radicale la qualità della loro vita sociale (a cominciare dalle questioni dei diritti sul lavoro). Sarebbe superficiale innanzitutto perché più che di disinteresse dei cittadini bisognerebbe parlare di disaffezione e sfiducia nei confronti di una classe dirigente che, almeno negli ultimi quattro decenni, ha abbandonato le classi sociali più deboli e contribuito a smantellarne tutele e diritti.

