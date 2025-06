Non ce l' ha fatta Angelo Filippi il 19enne di Chieti vittima di un incidente sulla pista da cross a Ortona

Tragedia a Ortona: Angelo Filippi, il giovane talento di 19 anni proveniente da Chieti, non è riuscito a superare le ferite riportate in un incidente sulla pista di motocross. Dopo giorni di lotta tra la vita e la morte all’ospedale Santo Spirito di Pescara, il suo sorriso e la sua passione per le due ruote si sono spenti troppo presto. Un dramma che scuote tutta la comunità, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Non ce l’ha fatta Angelo Filippi, il 19enne originario di Chieti rimasto gravemente ferito giovedì scorso, 5 giugno, in una brutta caduta su una pista di motocross a Ortona. Il giovane è deceduto ieri, 9 giugno, all’ospedale Santo Spirito di Pescara, dove era ricoverato in condizioni disperate a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Non ce l'ha fatta Angelo Filippi, il 19enne di Chieti vittima di un incidente sulla pista da cross a Ortona

In questa notizia si parla di: Fatta Angelo Filippi 19enne

Alessia Filippi (@AlessiaSmile91) Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Non ce l'ha fatta Angelo Filippi, il 19enne di Chieti vittima di un incidente sulla pista da cross a Ortona; Angelo Filippi non ce l’ha fatta, il 19enne era caduto sulla pista di motocross; Non ce l'ha fatta il 19enne caduto sulla pista da cross, è deceduto ieri in ospedale.

Dramma sulla pista da cross, Angelo perde il controllo della moto e batte la testa: morto a 19 anni - Il 19enne Angelo Filippi, giovane campione di motocross residente a Chieti, è morto ieri dopo quattro giorni di agonia in ospedale dove era stato trasportato ...

Angelo Filippi non ce l’ha fatta, il 19enne era caduto sulla pista di motocross - Il mondo del motocross piange la scomparsa di Angelo Filippi, il 19enne vittima di un grave incidente in moto ...

Incidente sulla pista da cross a Ortona: Angelo non ce l’ha fatta - Il giovane Angelo Filippi di 19 anni non ce l'ha fatta ed è deceduto ieri al Santo Spirito di Pescara.