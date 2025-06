No money io rompere la macchina parcheggiatore abusivo minaccia un turista ungherese | arrestato

In un episodio che ha scosso la tranquillità urbana, la polizia ha arrestato un posteggiatore abusivo di 40 anni dopo aver minacciato un turista ungherese per 5 euro. La scena, avvenuta nei pressi di via Cristoforo Colombo, evidenzia ancora una volta i rischi e le tensioni generate dal fenomeno dei parcheggiatori abusivi. La vicenda si conclude con l’arresto dell’uomo, che ora dovrà rispondere delle sue azioni di fronte alla legge.

La polizia ha arrestato un posteggiatore abusivo di 40anni. L'uomo ha preteso con insistenza da un turista ungherese il pagamento di 5 euro per poter lasciare l’auto parcheggiata in strada, nei pressi di via Cristoforo Colombo. Al categorico rifiuto dell’automobilista, il parcheggiatore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - “No money, io rompere la macchina”, parcheggiatore abusivo minaccia un turista ungherese: arrestato

In questa notizia si parla di: Parcheggiatore Abusivo Turista Arrestato

Parcheggiatore abusivo violento arrestato in corso Sicilia: danneggiava le auto - Un parcheggiatore abusivo di 24 anni, originario della Costa d'Avorio, è stato arrestato in corso Sicilia dopo aver danneggiato auto e minacciato cittadini.

