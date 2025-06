No a Edison | è un plebiscito Protesta infinita

Il risultato è schiacciante: un plebiscito di "no" che respinge con decisione il progetto di Edison Next Recology nell’area industriale della Zipa. Con il 96,22% di voti contrari su 3439 partecipanti, la volontà popolare si fa forte e chiara. Per il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, questa consultazione rappresenta un atto di tutela del territorio e della comunità, dimostrando che le decisioni devono riflettere i desideri dei cittadini e non solo interessi economici.

Un plebiscito di "no" all’impianto di trattamento dei rifiuti che Edison Next Recology vorrebbe realizzare nell’area industriale della Zipa. È infatti del 96,22 per cento il dato dei voti contrari nella consultazione popolare indetta dal Comune di Jesi, illustrato ieri in una conferenza stampa. Hanno partecipato 3439 persone, tra le quali 130 favorevoli e oltre 3309 contrari. Per il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, la consultazione ha affrontato "un tema complesso e di grande rilevanza, sul quale per la prima volta la città è stata consultata. Il risultato è chiaro e in piena aderenza al percorso già esplicitato in Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "No" a Edison: è un plebiscito. Protesta infinita

In questa notizia si parla di: Edison Plebiscito Protesta Infinita

No a Edison: è un plebiscito. Protesta infinita.

"No" a Edison: è un plebiscito. Protesta infinita - Un plebiscito di "no" all’impianto di trattamento dei rifiuti che Edison Next Recology vorrebbe realizzare nell’area industriale della Zipa.

Via del Plebiscito, sit-in di protesta: ripristinate la fermata del bus - Sono un gruppo di cittadini che si è dato appuntamento alla “ex” palina dei bus, per organizzare un sit-