Nintendo annuncia Splatoon Raiders per Switch 2

Preparati a immergerti in un’avventura ancora più avvincente: Nintendo ha annunciato Splatoon Raiders, il primo spin-off della celebre serie, esclusivo per Nintendo Switch 2. Con personaggi innovativi come “Macchinista” e ambientazioni affascinanti nelle Isole Spirhalite, il gioco promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco. Un mix di esplorazione, azione e divertimento ti aspetta. La vera domanda è: sei pronto a scoprire cosa riserva il futuro di Splatoon?

(Adnkronos) – Nintendo ha annunciato lo sviluppo del primo spin-off della serie Splatoon, intitolato Splatoon Raiders, destinato a uscire in esclusiva su Nintendo Switch 2. Il titolo introdurrà un nuovo personaggio chiamato “Macchinista” e condurrà i giocatori in un’esplorazione delle Isole Spirhalite, accompagnati dal Trio Triglio, una formazione inedita all’interno dell’universo narrativo della serie. Al . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: nintendo - splatoon - raiders - switch

Nei panni di un personaggio chiamato "Macchinista", esplora le misteriose Isole Spirhalite con il Trio Triglio in #SplatoonRaiders, il nuovo spin-off di Splatoon in arrivo esclusivamente per #NintendoSwitch2. Ulteriori dettagli arriveranno in futuro! Partecipa alla discussione

Nintendo svela Splatoon Raiders per Switch 2 e un grande aggiornamento gratuito per Splatoon 3 Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Splatoon torna con uno spin-off: annunciato Splatoon Raiders in esclusiva Nintendo Switch 2; Splatoon Raiders annunciato a sorpresa su Switch 2!; Splatoon Raiders è stato annunciato a sorpresa su Nintendo Switch 2.

Nintendo annuncia Splatoon Raiders per Switch 2 - off della serie Splatoon, un aggiornamento gratuito con nuove armi, mappe e funzionalità di matchmaking, oltre a miglioramenti grafici e supporto multipiattaforma su Sw ...

Splatoon Raiders è stato annunciato a sorpresa su Nintendo Switch 2 - off della celebre serie in arrivo su Nintendo Switch 2: vediamo il trailer di presentazione del gioco.

Un nuovo Splatoon annunciato per Switch 2, ma non è quello che pensate - Annunciato a sorpresa Splatoon Raiders per Switch 2: Nintendo svela il nuovo capitolo della serie con un teaser esclusivo nell'app Nintendo Today.