Niente quorum analisi e accuse | Perde la sinistra Destra boicotta

Il risultato del referendum a Grosseto evidenzia una sfida cruciale per il sistema democratico: l’astensione di massa che ha mandato in tilt le aspettative di partecipazione, lasciando aperti numerosi interrogativi politici. Mentre le accuse e le analisi si susseguono, emerge un quadro complesso dove la sinistra e la destra sembrano perdere terreno, con il boicottaggio che rischia di minare il valore stesso del voto. Seguiremo i prossimi giorni di confronto e riflessione.

GROSSETO Prevedibile, non nelle percentuali, me nel risultato finale di un’astensione dal voto che avrebbe impedito di raggiungere il quorum necessario per rendere il voto di chi è andato alle urne inefficace. Seguiranno giorni di analisi e commenti. Che sono iniziati fin da poco dopo la certezza dei numeri. "Va ammesso in tutta onestà che l’affluenza al referendum è stata assolutamente inferiore alle aspettative – dichiara il deputato Pd, Marco Simiani – e non ha premiato una mobilitazione civile, spontanea e appassionata scoraggiata platealmente dal Governo Meloni. La mancata presenza del quesito sull’ Autonomia differenziata, dopo l’intervento della Corte Costituzionale, ha poi di fatto privato l’appuntamento referendario di un tema cruciale che ha purtroppo ridotto la partecipazione popolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Niente quorum, analisi e accuse: "Perde la sinistra". "Destra boicotta"

In questa notizia si parla di: Quorum Analisi Niente Accuse

Referendum, le analisi di Youtrend: "In nessun comune raggiunto il quorum" - Il risultato del referendum ha lasciato tutti senza parole: in nessun comune italiano è stato raggiunto il tanto ambito quorum, lontano dall'essere un obiettivo raggiungibile secondo le analisi di Youtrend.

Niente quorum, analisi e accuse: Perde la sinistra. Destra boicotta; La sfida impossibile del quorum al referendum ha già una vittima: il servizio pubblico RAI; Referendum sul lavoro, tra divisioni sindacali e accuse politiche.

Niente quorum, analisi e accuse: "Perde la sinistra". "Destra boicotta" - GROSSETO Prevedibile, non nelle percentuali, me nel risultato finale di un’astensione dal voto che avrebbe impedito di raggiungere il quorum necessario per rendere il voto di chi è andato alle urne in ...

Referendum senza quorum, ma con 14 milioni di voti: davvero una sconfitta? - Ma ciò che si è scatenato dopo la chiusura delle urne ha poco a che vedere con un’analisi onesta della realtà: è ...

Il quorum dei referendum andrebbe ripensato? - A parte le soglie del quorum, ci sono altre condizioni diverse tra un paese e l’altro, come descritto in un’analisi della Commissione di Venezia, un organo consultivo del Consiglio d’Europa ...