Niente problemi da risolvere o versioni da tradurre | i compiti estivi del prof Vincenzo Schettini sono un inno alla vita

Niente problemi da risolvere o versioni da tradurre: i compiti estivi del prof Vincenzo Schettini sono un vero inno alla vita. Quest’anno, il suo approccio innovativo e coinvolgente invita gli studenti a vivere un’estate all’insegna del benessere, della leggerezza e della scoperta personale. Un invito a ricaricare le batterie e tornare più ispirati che mai, pronti ad affrontare nuove sfide con entusiasmo e positività .

Altro che versioni da tradurre o problemi da risolvere. Per l'estate 2025, Vincenzo Schettini – il prof piĂą amato dai ragazzi e volto popolarissimo di TikTok con il suo format "La fisica che ci piace" – ha assegnato compiti davvero speciali ai suoi studenti. In un video diventato virale, ha elencato le sue «istruzioni per l'estate» puntando tutto sul benessere, la leggerezza e la scoperta di sĂ©. Obiettivo? Ricaricare le batterie per tornare sui banchi con grinta e luciditĂ . «Tornerete a settembre e mi direte quante di queste cose siete riusciti a fare», dice ai ragazzi, con tono affettuoso e diretto in un video social.