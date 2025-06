Nicola figlio di Pago e Miriana Trevisan | Non andrei mai a vivere con papà Si sposa? Non ce lo dice

Nicola, figlio di Pago e Miriana Trevisan, si distingue per il suo spirito brillante e la sua sincerità. Tra frecciatine scherzose e risposte senza filtri, il giovane non teme di esprimere il proprio punto di vista su questioni di famiglia e amore. In un mondo in cui i rumors fanno da padrone, Nicola mantiene sempre un atteggiamento autentico e diretto. Scopriamo insieme cosa ha da dire su questa intricata vicenda familiare.

Nicola, figlio di Miriana Trevisan e del cantante Pago, lancia qualche scherzosa frecciatina al padre soprattutto in riferimento al matrimonio con Serena Enardu (annuncio che fu poi smentito direttamente dalla presunta futura sposa). 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nicola - figlio - pago - miriana

“Non presenterei mai una fidanzatina a mamma”. Nicola, il figlio di Miriana Trevisan a #LVB Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Miriana Trevisan e il figlio Nicola avuto dal cantante Pago - La Volta Buona 10/06/2025; Miriana Trevisan, il figlio Nicola: «Il matrimonio di papà Pago? Non so nulla. Non vivrei mai con lui»; Miriana Trevisan, chi è il figlio Nicola: la ‘dichiarazione’ alla madre (in lacrime) e il rapporto col papà Pago.

Miriana Trevisan, il figlio Nicola: «Il matrimonio di papà Pago? Non so nulla. Non vivrei mai con lui» - A maggio 2025, Pago ha sorpreso tutti con un grande annuncio: il suo imminente matrimonio con Serena Enardu.

Miriana Trevisan, chi è il figlio Nicola: l’emozionante ‘dichiarazione’ alla madre (in lacrime) e il rapporto col papà Pago - Il figlio della showgirl nato nel 2009 ha fatto commuovere il salotto del daytime di Rai 1 di Caterina Balivo a La Volta Buona: cosa ha detto ...

Nicola, il figlio di miriana trevisan e pago: la sua dichiarazione emozionante a la volta buona - Nicola, figlio di Miriana Trevisan e Pago, debutta a La Volta Buona raccontando il suo rapporto profondo con la madre e le dinamiche familiari tra affetto, ironia e incertezze sul futuro.