Nico Parker risponde alle critiche sul casting di Astrid in Dragon Trainer

Nico Parker, protagonista del nuovo live-action di Dragon Trainer nel ruolo di Astrid, ha deciso di rispondere alle recenti polemiche sul casting. Con il film atteso nelle sale il 13 giugno 2025, l’attrice ha voluto chiarire i dubbi e mostrare la sua passione per il personaggio, sottolineando quanto questa interpretazione possa portare freschezza e autenticità alla storia amata da tutti. Ecco come Nico affronta le critiche e difende il suo ruolo.

risposte di Nico Parker alle polemiche sul casting come Astrid nel live-action di Dragon Trainer. Il tanto atteso remake in versione live-action di Dragon Trainer sta attirando grande attenzione, con l'uscita prevista nelle sale cinematografiche per il 13 giugno 2025. In questo contesto, la giovane attrice Nico Parker, protagonista del film nel ruolo di Astrid, ha deciso di intervenire pubblicamente per affrontare le critiche sollevate riguardo alla sua selezione. le caratteristiche del personaggio e le reazioni dei fan. Nel film d'animazione originale, Astrid era rappresentata con capelli biondi e occhi azzurri, caratteristiche considerate fondamentali da alcuni fan più tradizionalisti.

Nico Parker, interprete di Astrid nel nuovo film di Dragon Trainer, si mostra serena di fronte alle polemiche sulla sua acconciatura, dichiarando che se si lasciasse influenzare da ogni critica, impazzirebbe.

