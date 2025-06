Nico Parker risponde alla polemica sul casting di Astrid in How to Train Your Dragon live-action

Nico Parker mette a tacere le polemiche sul casting di Astrid in "How to Train Your Dragon" live action, dimostrando che il talento supera ogni stereotipo. Con una risposta schietta e potente, l'attrice invita tutti a guardare oltre l'aspetto esteriore, valorizzando la vera essenza dell’interpretazione. È il momento di celebrare il talento e la diversità , perché il vero valore risiede nella passione e nell’impegno.

Dragon Trainer, Nico Parker sulle critiche per Astrid non bionda: "Se me ne preoccupassi, impazzirei" - Nico Parker, interprete di Astrid nel nuovo film di Dragon Trainer, si mostra serena di fronte alle polemiche sulla sua acconciatura, dichiarando che se si lasciasse influenzare da ogni critica, impazzirebbe.

