Newsom il governatore dem attaccato da Trump che strizza l’occhio ai conservatori tra lotta agli homeless e critiche al Black Live Matters

Liti politiche infuocate e scontri ideologici segnano il clima attuale negli Stati Uniti, con Trump che lancia pesanti accuse a Gavin Newsom, il governatore democratico della California. Tra critiche alla gestione dell’emergenza homeless e attacchi al movimento Black Lives Matter, il tycoon non risparmia commenti incendiari, arrivando a parlare di un possibile arresto. Una sfida che riflette le tensioni profonde tra le opposte fazioni americane e il futuro del loro leadership.

Donald Trump ha detto che gli piacerebbe molto vederlo in manette. “Lo farei se fossi Tom. Penso che sarebbe fantastico”, ha detto il tycoon ai giornalisti tornando a Washington da Camp David, riferendosi a Tom Homan, direttore ad interim della United States Immigration and Customs Enforcement, detto anche lo “zar delle frontiere”, braccio armato dell’amministrazione contro gli immigrati. L’uomo da arrestare è Gavin Newsom, governatore della California. la sua colpa? Essersi pronunciato contro l’invio della Guardia nazionale sulla West Coast per reprimere le proteste contro gli arresti indiscriminati di immigrati ordinati dalla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Newsom, il governatore dem attaccato da Trump che strizza l’occhio ai conservatori tra lotta agli homeless e critiche al Black Live Matters

In questa notizia si parla di: newsom - governatore - trump - attaccato

Alta tensione a Los Angeles: il governatore Newsom fa causa a Trump (che mobilita 700 Marines) | Così il duello politico si fa totale - L’alta tensione tra Los Angeles e San Francisco scuote la California: Newsom fa causa a Trump, che risponde mobilitando 700 marines.

Su questo argomento da altre fonti

California, l'attacco di Trump al governatore Newsom: Pessimo lavoro, come Biden per questo Paese; California, Trump attacca il governatore Newsom: Pessimo lavoro, come Biden per questo Paese; Newsom, il governatore dem attaccato da Trump che strizza l’occhio ai conservatori tra lotta agli….

Proteste in California, Trump manda 700 marine. Il governatore Newsom: "Follie di un dittatore" - Trump: "Se ci saranno proteste alla parata di sabato a Washington, risponderemo con forza" Donald Trump ha avvertito che “se ci saranno proteste” alla parata di sabato a Washington per i 250 anni dell ...

Gavin Newsom contro Donald Trump, il Governatore della California fa causa al presidente: "Abuso d'autorità" - È scontro aperto tra Gavin Newsom e Donald Trump dopo le proteste a Los Angeles, il governatore della California fa causa all'amministrazione Usa ...

Chi è Newsom, il governatore che sfida Trump - Il governatore democratico della California si è guadagnato sul campo i galloni di maggior nemico di Trump, opponendosi al pugno di ferro della Casa Bianca contro gli immigrati clandestini ...