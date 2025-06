Newsom fa altra causa a Trump per i marines a Los Angeles

Il governatore della California, Gavin Newsom, non si ferma e sfida ancora Trump con una nuova causa legale contro il dispiegamento di truppe a Los Angeles. La mossa mira a tutelare i diritti e la sicurezza dei cittadini, promettendo anche un rafforzamento delle forze dell’ordine locali e statali. In un clima di tensione crescente, Newsom si impegna a difendere gli interessi della sua comunità , mettendo in evidenza le sfide tra le autorità statali e federali.

Il governatore della California Gavin Newsom ha annunciato una seconda causa contro la decisione dell'amministrazione Trump di dispiegare altri 2000 uomini della Guardia nazionale e 700 marines per le proteste anti illegali a Los Angeles Newsom ha promesso anche un aumento di 800 agenti locali e statali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Newsom fa altra causa a Trump per i marines a Los Angeles

In questa notizia si parla di: Newsom Causa Trump Marines

Alta tensione a Los Angeles: il governatore Newsom fa causa a Trump (che mobilita 700 Marines) | Così il duello politico si fa totale - L’alta tensione tra Los Angeles e San Francisco scuote la California: Newsom fa causa a Trump, che risponde mobilitando 700 marines.

Proteste a Los Angeles, Trump ordina il dispiegamento di 700 marines. Il governatore Newsom parla di abuso di potere e ha fatto causa al governo. Le persone arrestate sono oltre 150, mentre le manifestazioni si stanno allargando ad altre città Partecipa alla discussione

Donald Trump invia altri 2mila uomini della guardia nazionale e 700 marines. Il governatore della California Gavin Newsom lo accusa di essere "un dittatore", e di "incitare e provocare la violenza". "Non si tratta di sicurezza pubblica. Si tratta di accarezzare l'e Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Alta tensione a Los Angeles: il governatore Newsom fa causa a Trump, che mobilita anche 700 Marines; Newsom fa altra causa a Trump per i marines a Los Angeles; Proteste in California, Trump manda 700 marine. Il governatore Newsom: Follie di un dittatore - Cortei di protesta anche in Texas.

Newsom fa altra causa a Trump per i marines a Los Angeles - Il governatore della California Gavin Newsom ha annunciato una seconda causa contro la decisione dell'amministrazione Trump di dispiegare altri 2000 uomini della Guardia nazionale e 700 marines per le ...

Los Angeles, le proteste contro i raid anti-migranti: Newsom fa causa a Trump (che invia 700 marines) - 000 soldati della Guardia nazionale a Los Angeles, rende noto il governatore californiano Newsom parlando di un ...

Alta tensione a Los Angeles: il governatore Newsom fa causa a Trump, che mobilita anche 700 Marines - Truppe in città, Il governatore californiano contro il presidente che dice: «Lo farei arrestare».