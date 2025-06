Network Giovani M5S in strada per dire No al riarmo

una più ampia mobilitazione contro le politiche di riarmo e per promuovere un futuro di pace e dialogo. I giovani del M5S di Aversa scendono in strada per far sentire la propria voce e sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche cruciali per il nostro domani. Unisciti a noi e sostieni anche tu il cambiamento!

Domenica 15 giugno, dalle 10:00 alle 13:00, in via Roma (angolo con piazza Municipio), anche Aversa sarà protagonista della mobilitazione nazionale del Network Giovani, l’organizzazione giovanile del Movimento 5 Stelle, per dire un chiaro e deciso “No al Riarmo”. L’iniziativa si inserisce in. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Network Giovani M5S in strada per dire "No al riarmo"

In questa notizia si parla di: Network Giovani Dire Riarmo

Network giovani Movimento 5 Stelle: come avvicinare le nuove generazioni alla politica - Sabato 10 maggio ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, è nato ufficialmente il Network Giovani M5S, un nuovo spazio dedicato alle giovani generazioni per avvicinarle alla politica.

NO AL RIARMO! Ora al Parlamento europeo con il Presidente Giuseppe Conte e i ragazzi del Network Giovani #M5S per dire NO al piano folle di Ursula von der Leyen e della sua Commissione. Partecipa alla discussione

Il 14 e 15 giugno sarà la volta di una grande mobilitazione diffusa in tutta Italia, fatta di banchetti, volantinaggi, incontri e presidi. Continua qui https://movimento5stelle.eu/mobilitazione-giovanile-il-14-e-15-giugno-contro-il-riarmo-in-tutta-italia/… Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Network Giovani M5S in strada per dire No al riarmo; Aversa, presidio del Network Giovani contro il riarmo: La nostra generazione vuole la pace; No al riarmo, domenica 15 giugno banchetto informativo del M5S in piazza Roma.

Aversa, presidio del Network Giovani contro il riarmo: “La nostra generazione vuole la pace” - Domenica 15 giugno, dalle ore 10 alle 13, via Roma, all’angolo con piazza ...

Conte, a giugno mobilitazione nazionale contro il riarmo dell'Ue - "Il Network giovani del Movimento 5 Stelle organizzerà a giugno una mobilitazione nazionale contro il piano di riarmo europeo, con banchetti in tantissime città ...