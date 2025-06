Nettuno salutare l’anno scolastico con una serata in musica

Nettuno si prepara a salutare l’anno scolastico con un evento indimenticabile che unisce musica, talento e comunità. Venerdì 6 giugno, il teatro “Spazio Vitale” ha accolto con entusiasmo studenti e famiglie per una serata di note e emozioni, organizzata in collaborazione con l’Associazione della Polizia di Stato. In un’atmosfera di festa e orgoglio, coro e orchestra degli Istituti Nettuno IV e Ardea I hanno regalato un finale spettacolare che resterà nel cuore di tutti.

Nettuno, 10 giugno 2025- Serata d’eccezione venerdì 6 giugno al teatro “Spazio Vitale” a chiusura dell’anno scolastico per gli alunni degli Istituti comprensivi Nettuno IV e Ardea I che hanno dato vita a una serata musicale, interamente organizzata in collaborazione con l’Associazione della Polizia di Stato. In un teatro che ha registrato il tutto esaurito, si sono alternati nei vari brani il coro e l’orchestra dei due Istituti, per concludere la serata con un finale travolgente, che ha visto unite le varie componenti magistralmente dirette dai Maestri che si sono succeduti. Il corretto svolgimento della serata è stato curato dal personale del Gruppo di Volontariato dell’Associazione della Polizia di Stato, diretto dal responsabile Davide Sociale, che ha garantito l’accoglienza del numeroso pubblico intervenuto ma soprattutto la sicurezza della manifestazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nettuno, salutare l’anno scolastico con una serata in musica; Successo per il concerto del 6 giugno al Teatro Spazio Vitale di Nettuno. Inaugurato l’Accordo di rete “La mia musica in libertà”; I bambini dei cori delle scuole di Nettuno incantano il santuario di Santa Maria Goretti.

Nettuno, salutare l’anno scolastico con una serata in musica - Una serata d’eccezione venerdì 6 giugno al teatro “Spazio Vitale” per gli alunni degli Istituti comprensivi Nettuno IV e Ardea I con la collaborazione della Polizia di Stato ...

Festa di Fine Anno al “De Felice Giuffrida-Olivetti”: una serata di gioia, eleganza e appartenenza - Si è svolta ieri sera, nel suggestivo cortile dell’Istituto “De Felice Giuffrida – Olivetti”, la festa di fine anno scolastico, un momento di ...

La Notte delle Stelle, serata conclusiva dell’anno scolastico al Majorana - Riconoscere il merito per ispirare il futuroLa Notte delle Stelle è la suggestiva ed efficace denominazione assegnata alla festa di celebrazione dei successi, degli impegni e dei numerosi momenti spec ...