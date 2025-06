Netflix mette in crisi la tv americana Warner Bros Discovery si divide in due

Warner Bros Discovery si prepara a una rivoluzione strategica, divisa in due entità per affrontare meglio la sfida globale di streaming e televisione tradizionale. Dopo tre anni di unione, il gigante di Hollywood si ristruttura per rispondere all’impatto di Netflix, il colosso che ha rivoluzionato l’intrattenimento digitale. Questa mossa punta a posizionare meglio le rispettive attività, creando nuove opportunità di crescita e innovazione, mentre il panorama mediatico americano si trasforma rapidamente.

Warner Bros Discovery (nella foto il ceo David Zaslav), il colosso della tv americana creato nel 2022 con la fusione di WarnerMedia e Discovery, dopo tre anni si spacca in due società quotate che entro metà 2026 raggrupperanno separatamente le attività di streaming e le reti tradizionali via cavo messe a dura prova dall’avanzata di Netflix. L’ennesima puntata nel poker delle produzioni, studios, informazione e tv a stelle e strisce punta a creare valore per gli azionisti e arriva dopo la mossa analoga di Comcast, che aveva diviso le sue attività. È il sintomo delle difficoltà crescenti dei media tradizionali nella guerra contro i canali in streaming puri e duri come Netflix, che con costi abbattuti e una diffusione globale macinano utili a nove zeri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netflix mette in crisi la tv americana. Warner Bros Discovery si divide in due

In questa notizia si parla di: Discovery Netflix Americana Warner

Netflix mette in crisi la tv americana. Warner Bros Discovery si divide in due; Disney, Fox e Warner Bros Discovery rinunciano a unirsi sullo streaming sportivo; The last of us 2, Black Mirror, Etoile e Pulse: le serie tv di aprile.

Netflix mette in crisi la tv americana. Warner Bros Discovery si divide in due - Warner Bros Discovery (nella foto il ceo David Zaslav), il colosso della tv americana creato nel 2022 con la fusione di WarnerMedia e Discovery, dopo tre anni si spacca in due società quotate che entr ...

Warner Bros. Discovery si fa in due: Streamgin&Studios e Global Networks - Il gruppo di intrattenimento ha annunciato piani per dividersi in due distinte società, quotate ...

Warner Bros. Discovery si scinde in due per valorizzare lo streaming - Il gruppo, nato nel 2022 dalla fusione tra WarnerMedia e Discovery, ha annunciato una radicale riorganizzazione: entro metà 2026 si dividerà in due società indipen ...