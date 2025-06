Nessuna variazione tempo soleggiato e molto caldo sino al prossimo weekend

caldaie di temperature che rendono l’estate ancora più irresistibile. Preparatevi a godervi giornate all’insegna del sole e del relax, perché il cielo azzurro e il clima estivo continueranno a dominare la scena fino a fine settimana. Un’occasione perfetta per pianificare escursioni, momenti in spiaggia o semplicemente assaporare l’atmosfera unica di questa stagione.

LECCE – Non ci saranno variazioni di rilievo almeno per il momento sulle condizioni meteo che interessano la Puglia e il Salento fino al prossimo weekend. Continua infatti l’egemonia dell’anticiclone che investe la regione dove il tempo si mantiene stabile e in prevalenza soleggiato e con una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Nessuna variazione, tempo soleggiato e molto caldo sino al prossimo weekend

Tempo soleggiato e temperature in aumento: l’estate fa le prove generali - L'estate si prepara a fare il suo ingresso trionfale nel nostro Bel Paese, con Lecce e il Salento pronti a brillare sotto il sole! Fino al 2 giugno, l'alta pressione subtropicale porterà stabilità e temperature in aumento, mentre gli italiani iniziano a sognare vacanze e giornate all'aria aperta.

