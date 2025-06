nelle biblioteche del milanese arriva aut | un mazzo di carte per ripensare l’autonomia

Nelle biblioteche del Milano arriva AUT, un innovativo mazzo di carte pensato per ripensare l’autonomia. Un modo originale per esplorare il concetto attraverso 15 domande e illustrazioni di Carol Rollo, coinvolgendo persone di tutte le età. Questo strumento, intitolato "AUT – Fare e disfare l’autonomia", ideato da Codici, invita a riflettere su cosa significhi davvero essere autonomi, stimolando dialoghi e nuove prospettive sulla libertà e l’autodeterminazione.

Che cos'è davvero l'autonomia? Un mazzo di carte invita a cercare nuove risposte, con 15 domande e 15 illustrazioni originali dell'artista Carol Rollo rivolte a tutte le età. Si chiama AUT – Fare e disfare l'autonomia ed è stato ideato da Codici all'interno delle azioni di sensibilizzazione

Nelle biblioteche del milanese arriva “AUT”, un mazzo di carte per ripensare l’autonomia - “AUT – Fare e disfare l’autonomia” è un mazzo di carte per tutte le età, con 15 domande e 15 illustrazioni originali che invitano a ripensare cosa sia davvero l’autonomia, disponibile per il prestito ...

Aut: un mazzo di carte per ripensare l’autonomia - In circa 80 biblioteche del milanese arriva uno strumento ideato da Codici e promosso dalla Città Metropolitana di Milano nell’ambito del progetto antitratta Derive e Approdi Un mazzo di carte ...

AUT - Fare e disfare l'autonomia - 15 domande e 15 illustrazioni originali dell'artista Carol Rollo rivolte a tutte le età: venerdì 6 e sabato 7 giugno alla Biblioteca Calvairate.