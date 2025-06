Nella Striscia di Gaza ennesima strage di civili in coda per ricevere gli aiuti umanitari | almeno 17 le vittime e 124 i feriti nei pressi del Corridoio di Netzarim

Nella devastante cornice della Striscia di Gaza, civili innocenti continuano a pagare il prezzo più alto. Nonostante gli appelli internazionali e le richieste di cessate il fuoco, le tristi immagini di vittime tra le file di chi cerca aiuto si ripetono, evidenziando l’urgente bisogno di una soluzione umanitaria efficace e duratura. È il momento di agire con decisione per fermare questa spirale di sofferenza e sperare in un futuro di pace e ricostruzione.

Malgrado gli appelli della comunità internazionale e delle ONG, nella Striscia di Gaza continua la strage di civili in coda davanti ai centri di distribuzione degli aiuti umanitari. Anche ieri un raid dell’IDF, secondo quanto riporta il quotidiano israeliano Haaretz che cita numerosi testimoni, avrebbe causato 17 vittime e almeno 124 feriti, colpiti mentre si stavano recando presso un punto di distribuzione di aiuti nei pressi del Corridoio di Netzarim, a sud di Gaza City. Una mattanza contro cui si è scagliata la presidente della Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Navi Pillay, secondo cui “segnali sempre più numerosi indicano che Israele sta conducendo una campagna concertata per annientare la vita palestinese a Gaza”, con raid che costituiscono “chiari crimini di guerra e contro l’umanità” in quanto prendono di mira soprattutto strutture “educative, culturali e religiose del popolo palestinese”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it